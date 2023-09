Famalicão: FAC no Torneio Internacional Solverde (Espinho)

A partida de atribuição do terceiro e quarto lugares da Supertaça feminina, juntou, ao final da manhã desta quarta-feira, em Aveiro, Famalicão e Braga, semifinalistas vencidos. Numa partida que teve momentos de grande equilíbrio, as famalicenses foram as primeiras a marcar, mas na segunda parte sofreram o golo do empate. A decisão seguiu para as grandes penalidades, com o Braga a revelar-se mais certeiro e, deste modo, fica em terceiro lugar.

Maior pendor ofensivo bracarense nos primeiros momentos do jogo, com algumas aproximações junto da baliza famalicense, à guarda de Gabi Croco. No entanto, aos 11 minutos, as famalicenses colocaram-se em vantagem, num autogolo bracarense. Melisa Hasanbegovic, ao tentar eliminar um livre da direita, marcado por Regina Pereira, colocou a bola na sua baliza. Aos 17, o Famalicão cria soberana oportunidade que a guarda-redes Patrícia Morais defendeu perante uma famalicense que lhe apareceu isolada.

Na frente do marcador, o Famalicão, que alternou uma pressão alta com um bloco mais recuado, foi criando alguns lances de muito perigo e, no final da primeira parte, a magra vantagem até era lisonjeira para as bracarenses.

Na segunda parte da partida disputada no Estádio Municipal de Aveiro, o Braga chegou ao empate, aos 63 minutos, por Jolina Amani. As bracarenses mostraram-se mais ofensivas nesta fase do jogo, mas nos últimos minutos as famalicenses tentaram decidir o jogo sem recurso às grandes penalidades, mas sem sucesso.

Nesta partida, Miguel Santos apresentou o seguinte onze: Gabi, Matilde Fidalgo, Raquel Infante, Sara Monteiro, Andrea Mirón, Regina Pereira, Leandra Pereira, Sara Pavlovic, Kristina Maksuti, Betinha e Érica Bispo