A partir das 18 horas deste sábado, o FAC joga a invencibilidade no campeonato nacional da 2.ª divisão de hóquei em patins. A equipa treinada por Vítor Pereira soma três vitórias nos jogos já disputados e, diante da Académica de Espinho, vai tentar a quarta consecutiva. O jogo é no Pavilhão Municipal e o clube apela à presença e apoio dos sócios e adeptos, pedindo «uma bancada cheia, com a família FAC unida dentro e fora de campo». E se levar um amigo, o clube oferece-lhe a entrada. «Junta-te a esta iniciativa, convida um amigo e vem apoiar o FAC!».

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O FAC, tal como o Valongo B, ainda não perdeu e este sábado mede forças contra um adversário tradicionalmente difícil e que já soma 6 pontos.