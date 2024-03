Famalicão: FAC perde em Tomar

No âmbito do projeto Há Cultura, promovido pela Câmara Municipal, em conjunto com as freguesias, as comunidades de Bairro, Carreira, Bente, Delães, Ruivães e Novais estão a preparar uma “Festarola Musical”. A estreia está marcada para o dia 21 de abril, no salão paroquial de Ruivães, pelas 16 horas, com entrada livre.

Os ensaios já decorrem e são abertos a todos aqueles que pretendam juntar-se a esta iniciativa. O próximo ensaio é no dia 19 de abril, na Fundação Castro Alves, em Bairro, às 21 horas. Os ensaios acontecem às terças-feiras, à mesma hora, de forma rotativa.

“Festarola”, organizado pelo município e implementado pela Comissão Social Interfreguesias de Bairro, Carreira, Bente, Delães, Ruivães e Novais, é uma cocriação musical com direção artística do músico famalicense Alexandre Sobral. O espetáculo será único, constituído por temas inéditos, criados com o contributo dos participantes e alusivos a “Santos, feriados e outros dias”.