Famalicão: FAC perde na deslocação à Marinha Grande

O Famalicense deslocou-se até à casa do segundo classificado, Marinhense, em jogo da jornada 24 da 2. ª divisão de hóquei em patins, e perdeu por 2-1; o único golo dos visitantes foi marcado por João Coelho.

O FAC ocupa, de forma provisória, o 8.º lugar da tabela, podendo ainda descer uma posição nesta jornada. A equipa segue atenta ao desfecho do encontro entre o Termas e o Porto B, agendado para esta terça-feira, que poderá influenciar a sua classificação.

Na próxima jornada, o Famalicense recebe o já despromovido CP Sobreira, no dia 9 de maio, às 18H00, na penúltima jornada da segunda divisão.

A formação famalicense já há algumas jornadas que não tem hipóteses de lutar pelo acesso ao playoff de promoção e também não corre risco de descer para a zona vermelha da tabela classificativa. Dessa forma, o conjunto de Miguel Viterbo irá terminar a presente temporada numa zona intermédia da classificação.

Recorde-se que a Juventude de Viana, já garantiu a subida à primeira divisão, e o Marinhense já garantiu o playoff de promoção.

Em sentido inverso, a AD OH Sports, CP Sobreira e o Infante Sagres já se encontram despromovidos.

Tiago Torres