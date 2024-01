Famalicão: FAC perde nos detalhes

Para que os foliões do carnaval possam usufruir da noite mais longa de Famalicão, o município proporciona 12 linhas de autocarros de utilização gratuita e bilhetes de comboio mais baratos, através de parceria entre a autarquia e a CP.

«O carnaval em Famalicão é feito de espontaneidade, fantasia e diversão. Queremos que todos possam viver esta experiência ao máximo e em segurança e é, por isso, que todos os anos asseguramos este plano de mobilidade», realça Mário Passos, presidente da Câmara.

O bilhete promocional de comboio está à venda a partir desta segunda-feira, dia 29, até ao dia 10 de fevereiro, por 3 euros (ida e volta) nos comboios urbanos e regionais do Porto, com paragem e partida em Vila Nova de Famalicão, nos dias 12 e 13 de fevereiro. Os bilhetes podem ser adquiridos nas bilheteiras da CP.

Serão ainda disponibilizadas 12 linhas de autocarros que vão sair de diversas freguesias do concelho – Joane, Pedome, Riba de Ave, Bairro, Ribeirão, Fradelos, Gondifelos, Nine (via Arnoso), Nine (via Lemenhe), Portela, Jesufrei e Lousado – às 21h45, 22h30 e 23h15, em direção ao centro da cidade. As viagens de regresso estão agendadas para as 03h00, 04h00 e 05h00, com saída do Parque 1.º de Maio, em frente à Escola Secundária D. Sancho I.

De referir que as viagens de autocarro são gratuitas. Todas as paragens podem ser consultadas no site do município em www.famalicao.pt.

A folia está garantida e as condições de mobilidade, segurança e animação foram criadas.

A autarquia dá todo o apoio logístico e é ainda responsável pela animação em quatro espaços instalados na Rua Luís Barroso, Praça 9 de Abril, Praça D. Maria II e na Praça – Mercado Municipal.

É só esperar que “S. Pedro” colabore.