Famalicão: FAC recebe o Tomar e Riba d´Ave joga em Barcelos

Foi aprovada, esta quinta-feira, em reunião do executivo municipal, a abertura de candidaturas ao Programa Municipal de Apoio Financeiro a Bolsas de Investigação, medida de promoção da inovação empresarial por via do desenvolvimento de atividades de Investigação e Inovação (I&I) e a sua transferência para a indústria do concelho. O programa prevê a atribuição de cinco prémios a bolsas de investigação no valor de 5 mil euros cada uma.

Dirigido a investigadores e bolseiros com projetos de investigação em curso, aprovados por instituições oficiais, nacionais ou internacionais, o período de receção de candidaturas decorre de 1 de fevereiro a 30 de abril, em www.famalicaomadein.pt, onde vai estar o formulário de candidatura, bem como informação regulamentar sobre o programa que atesta, nas palavras do presidente da Câmara Municipal, «a aposta num concelho criador, onde prolifera a inovação e são criadas condições para o desenvolvimento, através da investigação (…) para isso temos que reter e atrair talento e é esse um dos grandes objetivos desta iniciativa». Mário Passos acrescenta, ainda, que esta medida «vai ao encontro do compromisso assumido com os famalicenses de criar um programa de bolsas de inovação, por forma a potenciar a competitividade económica do nosso concelho».

O Programa Municipal de Apoio Financeiro a Bolsas de Investigação decorre da implementação ‘do MadeIN ao CreatedIN’, que inclui o novo eixo de ação: MadeInovar. Esta nova abordagem do Famalicão MadeIn aposta na criação e no desenvolvimento de valor, procurando atrair empresas de base tecnológica, incentivar a transição – digital e climática -, promover a ciência, conhecimento e tecnologia, aproximar as entidades do Sistema de Investigação e Inovação (ENESII) e as empresas do território, assim como criar, atrair e reter talento e fomentar a coesão e o bem-estar social.

Foto: Câmara Municipal