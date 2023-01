Famalicão: FAC reforça equipa de hóquei em patins

O deputado à Assembleia da República, Jorge Paulo Oliveira, avisa que o dinheiro do PRR não está a chegar às empresas. Numa reunião, esta terça-feira, dia 2 de janeiro, com a direção da ACIF, o famalicense, eleito pelo PSD, criticou o atraso na concretização do dinheiro da chamada “bazuca”. «O baixo grau de execução do PRR tem sido objeto de reservas e de preocupações com origem mais diversa que vão desde o Senhor Presidente da República, passando pela Unidade Técnica de Apoio Orçamental, o Conselho de Finanças Públicas, a OCDE, a Comissão Europeia e do próprio Governador do Banco de Portugal. O Governo afirma que está tudo a correr dentro dos prazos e das metas definidas, mas o dinheiro não está a chegar às empresas. Os dados oficiais confirmam-no. Até ao final de 2022, apenas foram pagos 2,3% dos 3.612 mil milhões de euros alocados às empresas, e essa circunstância deve ser motivo de preocupação», realçou o deputado famalicense.

Nesta reunião, a direção da ACIF, presidida por Fernando Xavier, deu a conhecer os pormenores da candidatura ao Projeto “Bairros Comerciais Digitais”, integrada na dimensão da Transição Digital do PRR. Recorde-se que o Projeto “Bairro Comercial Digital” resulta de uma candidatura conjunta com a autarquia e visa fomentar o desenvolvimento dos setores do comércio e dos serviços abertos ao consumidor, assente na digitalização dos operadores económicos e dos seus modelos de negócio, bem como na promoção do comércio online e da integração digital das cadeias de abastecimento.

O presidente da ACIF aproveitou para alertar o deputado social-democrata que, à semelhança de outras candidaturas, fazia todo o sentido que também nestas o IVA fosse considerado um custo e nesse contexto ser igualmente financiado, alerta que Jorge Paulo Oliveira se comprometeu a abordar no âmbito dos trabalhos parlamentares.