Famalicão: FAC regressa às vitórias no nacional da segunda divisão

Ao final da tarde deste sábado, no Pavilhão Municipal, a contar para a oitava jornada do nacional da segunda divisão de hóquei em patins, o FAC conseguiu vencer, 3-1, a AA Espinho. Martim Almeida, Zé Pedro e Carlos Dias foram os autores dos golos neste regresso às vitórias.

Não tem sido um início de época fácil para o Famalicense que em oito jogos apenas soma 9 pontos, com um registo de cinco derrotas. Tradicionalmente um dos candidatos à subida de divisão, o conjunto famalicense teve uma entrada em falso, sendo certo que ainda há muito campeonato para disputar.

Na próxima jornada, marcada para o dia 6 de dezembro, o FAC visita o HA Cambra, adversário que tem menos três pontos.