Famalicão: FAC suspende Assembleia de eleição dos órgãos sociais

A partir da noite desta sexta-feira o Centro de Estudos Camilianos e os jardins da Casa de Camilo recebem a segunda edição do Festival Cantos de Camilo, uma organização da The Village, com o apoio do Município de Vila Nova de Famalicão.

De entrada livre, o festival apresenta sete talentos famalicenses, em atuações intercaladas com momentos teatrais e literários inspirados na obra de Camilo Castelo Branco.

O dia de hoje abre ao som de Bruno Ferreira, às 21h45, no auditório do Centro de Estudos Camilianos. Antes, está marcada uma visita à exposição “Jorge, Desenhos do Meu Filho”, pelas 21 horas, e uma performance teatral pelo Grutaca – Grupo de Teatro Amador Camiliano, às 21h30.

Na tarde de sábado, os jardins da Casa de Camilo recebem as propostas musicais de Joana D’Alma (17h30), Rafa Magalhães & Belga (18h30) e Miguel Riva (19h15).

O festival termina no domingo, com os concertos de Ré Menor (17h30), Aurora Miranda (18h30) e Hot Air Balloon (19h15).

No sábado e domingo, o recinto abre às 17 horas e no local dos concertos serão disponibilizadas mantas e almofadas, para maior conforto do público, e haverá pontos de venda de comida e bebida.