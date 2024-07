Famalicão: FAC vai a votos e Carlos Filipe Vieira de Castro é candidato

O excedente alimentar dos XV Jogos do Eixo Atlântico estão a ser distribuídos por famílias carenciadas do concelho, em resultado de uma parceria com a Refood.

A instituição famalicense, que apoia pessoas carenciados ao nível da alimentação, tem recolhido diariamente as refeições sobrantes da cantina da Escola Secundária Camilo Castelo Branco, onde atletas, técnicos e delegados têm almoçado e jantado.

Os XV Jogos do Eixo Atlântico, que terminam esta sexta-feira, são um evento desportivo transfronteiriço bienal dirigido a jovens atletas dos concelhos do Norte de Portugal e da Galiza que integram o Eixo Atlântico. A 15.ª edição, que decorre em Famalicão e Braga, conta com a participação de mais de 2000 atletas e fica marcada por uma forte preocupação com a sustentabilidade ambiental, a ética no desporto e o combate ao desperdício alimentar.