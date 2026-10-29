Edmundo Pinto da Costa pode ser o sucessor de Carlos Filipe Vieira de Castro na presidência do Famalicense Atlético Clube. A coletividade reúne em Assembleia Geral no dia 12 de novembro, às 18 horas, para, entre outros pontos, eleger novos órgãos sociais. A reunião terá lugar no Salão da Academia de Bilhar.

O dirigente faz parte dos atuais órgãos sociais e é apontado como o “senhor” que se segue na liderança do clube mais eclético do concelho de Famalicão. O próprio confirmou essa «forte possibilidade» à CIDADE HOJE.

A lista que venha a apresentar ao ato eleitoral de 12 de novembro será de continuidade e da mesma poderá fazer parte o ainda presidente do clube, Carlos Filipe Vieira de Castro que lidera o Famalicense desde outubro de 2023.

Edmundo Pinto da Costa Costa tem já um largo passado no associativismo desportivo. Para além de atualmente fazer parte dos órgãos sociais do FAC, foi um dos elementos que promoveu a reativação do Clube de Rugby de Famalicão, onde esteve vários anos.

Apresentação do relatório e contas e parecer do Conselho Fiscal da época 2025/2026; discussão e votação do plano de atividades para esta época e outros assuntos de interesse são outros temas da ordem de trabalho. Se à hora marcada não estiver presente a maioria dos associados, a Assembleia reúne uma hora depois, com os presentes.