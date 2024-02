Famalicão: FAC vai disputar a fase de manutenção da 1.ª divisão de basquetebol

A partida deste domingo, entre o Forjães e o Joane não terminou, com a equipa de arbitragem a considerar que não tinha condições de segurança para prosseguir com o jogo. Tudo aconteceu por volta dos 80 minutos, instantes depois dos joanenses apontarem o terceiro golo.

O GD Joane, em comunicado, manifesta a «estranheza e indignação» pela decisão do árbitro do encontro. O clube famalicense fala de «uma decisão arbitrária», quando antes a partida decorreu «com fair play, com uma bonita homenagem ao jogador Pedro Vassalo, do Forjães». Para além disso, aponta que até ao momento da interrupção do jogo, «apenas um cartão amarelo havia sido mostrado, demonstrando o espírito desportivo e disciplina em campo».

Após a equipa de Duarte Nuno alcançar a vantagem clara de 3-1, no minuto 80, «fomos surpreendidos com a interrupção do jogo, alegadamente devido a questões de segurança. É importante salientar que as duas equipas e as autoridades policiais presentes confirmaram que as condições de segurança eram adequadas para a continuação do jogo». O GD Joane define a decisão do árbitro Tiago Abreu como «unilateral» e prejudica «a integridade da competição, como também o esforço e dedicação dos jogadores e adeptos envolvidos». Por isso, exige uma investigação imediata e transparente sobre este incidente «e esperamos que sejam tomadas medidas para evitar que situações semelhantes ocorram no futuro. Estamos empenhados em defender a verdade desportiva e a justiça no futebol», reforça o GD Joane.

Cabe agora ao Conselho de Disciplina da AF Braga pronunciar-se sobre este caso. Deste modo e até decisão, e não contando com este jogo, a equipa joanense mantém o primeiro lugar da pró nacional, com 41 pontos, os mesmos do Maria da Fonte que tem mais uma partida.

Ainda desta jornada 21 da Pró Nacional, registo para o empate, sem golos, entre os vizinhos Oliveirense e Bairro, que mantém a equipa de Oliveira Santa Maria no terceiro lugar, com 37 pontos. Já os bairrenses são décimos sextos, com 21 pontos. O Ninense venceu, 2-1, o Prado e subiu ao décimo primeiro lugar, com 28 pontos.

Próxima jornada: Joane-Cabreiros, Selho-Oliveirense, Vieira-Ninense e Bairro-Maria da Fonte.

Foto: GD Joane (Facebook)