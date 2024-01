Famalicão: FAC vence e está a uma vitória do primeiro lugar

A equipa sénior do FAC venceu, no sábado, no Pavilhão Municipal, a formação do UAC Sports (Açores), por 74-54.

Esta vitória, a contar para a 11.ª jornada do Campeonato Nacional da 1.ª divisão, permite à equipa famalicense manter-se no grupo dos terceiros classificados, a uma vitória do primeiro lugar.

Com uma entrada “demolidora” (24-7), o conjunto famalicense conseguiu uma vantagem confortável, que permitiu uma rotação alargada durante o resto do encontro (18-21, 25-12 e 7-14).

No próximo domingo, o FAC desloca-se ao terreno do FC Gaia, num jogo marcado para as 18h00.