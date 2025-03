Famalicão: FAC vence e segura o terceiro lugar

Para a antevisão ao jogo de segunda-feira, com o Rio Ave, Óscar Aranda foi o escolhido para a dar a sua opinião. O avançado espanhol, que está num bom momento de forma e a marcar golos, antecipa que a partida com os vilacondenses será, «como todos os jogos do campeonato… difícil». No entanto, o objetivo «é apresentar a nossa ideia de jogo e tudo o que trabalhamos durante a semana de trabalho».

Caso marque ao Rio Ave será pela terceira partida consecutiva, algo que o jovem avançado espanhol nunca conseguiu, mesmo quando esteva ao serviço do Real Madrid B. Aranda, de 22 anos, diz que está «sempre concentrado» e que a boa relação entre os jogadores «ajuda-me a fazer golos, ou a estar mais perto de os conseguir». O extremo goza, agora, de maior liberdade na zona ofensiva que lhe tem proporcionado mais golos (7 e 2 assistências) e uma maior influência no ataque famalicense.

A equipa já passou por momentos menos bom no campeonato, «mas fomos capazes de reagir e agora estamos numa boa dinâmica» parada, entretanto, pelo desaire na Madeira, com um golo sofrido no último minuto.

Quanto chegou ao Famalicão, no verão de 2023, o jovem encontrou «um clube profissional e ideal para me ajudar a crescer e evoluir» e por isso, «estou muito contente aqui».

