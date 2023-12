No nacional da 1.ª divisão de basquetebol, o FAC recebeu e venceu, por 79-77 (após prolongamento), o até então líder invicto, o BC Barcelos. Com esta vitória, em partida muito disputada e equilibrada, o Famalicense fecha a primeira volta no segundo lugar, com 12 pontos, empatado com o CD Póvoa (sub-23). O Barcelos continua destacado na frente, com 18 pontos.

Na próxima jornada, sábado, às 21h00, o FAC defronta o CB Viana no Pavilhão Municipal.