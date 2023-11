Ao final da tarde deste sábado, a contar para a oitava jornada do nacional de hóquei em patins, o FAC conseguiu uma vitória expressiva no reduto do Riba d’ Ave/Sifamir.

O Famalicense venceu, por 6-0, com metade dos golos alcançados em cada período da partida. O conjunto passa a somar 9 pontos, enquanto que os ribadavenses têm, apenas 3.

Foto: Famalicense Atlético Clube, Facebook