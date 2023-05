Famalicão: FAC vence primeiro jogo de apuramento de campeão

A equipa de basquetebol do FAC venceu, por 58-64, a primeira mão de apuramento de campeão da zona Norte. Em casa do NCR Valongo, o conjunto famalicense conseguiu uma vantagem de seis pontos que podem ser importantes para o decisivo jogo que terá lugar no próximo sábado, às 18 horas, no pavilhão municipal.

O vencedor vai medir forças com uma equipa do Sul para se apurar o campeão nacional da segunda divisão.

Recorde-se que o FAC, até ao momento invencível, vai jogar, na próxima época, na primeira divisão.