Famalicão: FAC visita líder invicto no nacional da 2.ª divisão

Na quinta jornada do nacional da 2.ª divisão de hóquei em patins, o FAC desloca-se a Viana do Castelo. A partida, com a Juventude de Viana é este sábado, às 21h30.

A equipa famalicense, treinada por Miguel Viterbo, ocupa a sétima posição com 6 pontos, metade da equipa visitada que conta por vitórias todos os jogos já disputados na prova.

Trata-se, apesar da diferença pontual, de um embate entre dois candidatos à luta pelos dois primeiros lugares que darão acesso à subida à 1.ª divisão, de onde a Juventude de Viana saiu na época passada.

Foto arquivo