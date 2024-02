Famalicão: FAC visita Turquel e Riba d´Ave recebe Valongo

O SC Cabeçudense/FC Famalicão vai para mais uma jornada de apuramento de campeão do nacional da 2.ª divisão de futsal à procura dos primeiros pontos.

Decorridos cinco jogos, o conjunto famalicense ainda não foi capaz de pontuar e, este sábado, às 17h30, no Pavilhão Municipal das Lameiras, recebe um dos candidatos à subida. A AMSAC lidera esta fase da prova, com 12 pontos, os mesmos do Dínamo Sanjoanense com quem o Famalicão perdeu na última jornada.

Já na fase regular da 3.ª divisão, série A, o S. Mateus visita, às 16 horas, a AD Jorge Antunes, atual líder da prova, com 31 pontos. Recorde-se que a equipa famalicense perdeu o primeiro lugar, na jornada anterior, após a surpreendente derrotada (2-7) caseira, diante do Saavedra Guedes. A equipa de Nélson Peixoto ocupa, agora, a terceira posição, com 30 pontos em 16 partidas.