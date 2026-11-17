A Câmara Municipal tem abertas inscrições para “Sou + Voluntário´26”, convidando a que os interessados a fazerem parte da magia de Natal. O convite é para quem tem entre os 18 e os 25 anos de idade. Os interessados podem colaborar em cinco datas durante o funcionamento do Infopoint de Natal, um espaço dedicado à divulgação da programação natalícia do concelho e ao acolhimento de todos os que visitam Famalicão.

«Esta é uma oportunidade para desenvolver competências pessoais e sociais, ganhar novas experiências, contactar com diferentes pessoas e assumir um papel ativo na comunidade, vivendo o espírito de participação e cidadania», refere o município.

A proposta é válida para jovens até 25 anos, que residam ou estudem no concelho de Vila Nova de Famalicão, com sentido de responsabilidade, espírito de iniciativa e vontade de fazer a diferença. Inscrições em http://www.juventudefamalicao.org/…/inscricao-lugar…

Mais informações em www.juventudefamalicao.org.