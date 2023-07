Famalicão: Fachada principal do antigo Hotel Garantia demolida

Famalicão: Ana Rita Rego representa Portugal no Campeonato do Mundo de Qigong

Ana Rita Rego, atleta da Jing-She Escola de Wushu Kungfu, vai representar Portugal no 10.º Campeonato do Mundo de Health Qigong que vai decorrer de 31 de julho a 05 de agosto em Tóquio, no Japão.

Esta é a maior competição oficial da modalidade, da responsabilidade da International Health Qigong Federation – IHQF, e realizada bianualmente.

A atleta vai competir nas provas individuais femininas Yi Jin Jing (forma de transformação dos músculos e tendões) e Wu Qin Xi (forma dos cinco animais), no escalão sénior, a 5 de agosto.

Ana Rita Rego parte para Tóquio no próximo dia 30 de julho junto com o treinador Alexandre Oliveira. Para além da competição, participará de um curso de formação avançada e fará exame teórico e três exames práticos para obtenção da graduação de 5.º Duan de Health Qigong da IHQF.

A atleta tem no currículo internacional 4 Ouros Europeus (Inglaterra 2018 e França 2016), 2 Ouros Mundiais (Holanda 2017 e Portugal 2015), 3 Pratas Mundiais (Portugal 2015 e Austrália 2019) e 1 Bronze Mundial (Austrália 2019).

Ana Rita Rego é a portuguesa mais medalhada internacionalmente em Ouros e restantes medalhas internacionais, no desporto Qigong em Portugal, contribuindo de forma determinante para o espólio federativo nacional e elevando a representação da escola Jing-She.

Para o campeonato do mundo em Tóquio, a atleta conta com o apoio do município de Famalicão e de entidades doadoras.

Tudo sobre esta participação, pode ser acompanhado em www.jing-she.com/tokyo23