Famalicão: Fadista Gisela João dá concerto na Aldeia de Natal

A partir do dia 22 de novembro, a música será uma constante na cidade de Famalicão. O destaque do programa de animação cultural da Aldeia de Natal acontece no dia 7 de dezembro, com o Grupo Etnográfico Rusga de Joane a convidar a fadista Gisela João para um concerto que terá lugar na Fundação Cupertino de Miranda e que celebrará os cantares e melodias do Natal popular.

A Praça – Mercado Municipal volta a receber os concertos das Comunidades (En)Coro, com espetáculos marcados para os dias 1, 7 e 14 de dezembro.

Do programa cultural da Aldeia de Natal também constam espetáculos promovidos pela FAMART Ensemble, pela ACAFADO, quarteto Euterpe, pelo coral sinfónico da ARTAVE, entre outros artistas e associações que durante esta época vão trazer diferentes espetáculos até à cidade.

No plano desportivo, destaque para a 9.ª edição da São Silvestre de Famalicão marcada para o dia 23 de dezembro, pelas 21h30.

O habitual ‘Famalicão Porto de Encontro’, promovido pela Associação Comercial e Industrial de Famalicão, realiza-se no dia 24 de dezembro.