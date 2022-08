Maria Miller e Mariana Campino, jogadoras do FC Famalicão, estão convocadas para estágio da Seleção nacional sub-23.

.

O estágio decorrerá entre os dias 29 de agosto e 1 de setembro, em Viseu.

As duas atletas fazem parte do plantel principal que, esta sexta-feira, no Estádio do Complexo Desportivo de Fão, jogam o jogo de apuramento para o terceiro e quarto lugares, da Supertaça.

O adversário é o Braga e o jogo disputa-se a partir das 11 horas.