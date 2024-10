Famalicão: Faleceu Andreia Alves, ex atleta do Futebol Clube de Vermoim

No passado fim de semana, no jogo de abertura do campeonato interdistrital de futsal de infantis, um jogador do FC Famalicão recebeu o cartão branco pela atitude desportiva manifestada no decurso da partida com o GDR Gondarém, formação da Associação de Futebol de Viana do Castelo.

João Oliveira, perante a decisão da equipa de arbitragem que favorecia o FC Famalicão, alertou o árbitro que, do lance em causa, a bola não seria da sua equipa, mas sim da formação da casa.

Esta tomada de decisão do jovem jogador foi, assim, alvo do cartão branco que reconhece e recompensa as atitudes e comportamentos eticamente relevantes praticados por atletas, treinadores e dirigentes, entre outros agentes diretamente envolvidos no jogo, e, também, os espetadores.

Na partida em causa, da série D, o conjunto famalicense venceu, por 0-9.