Famalicão: Faleceu David Ribeiro Ferreira, fundador da Ribapão

A noite desta segunda-feira reserva o momento mais alto das festas Antoninas. As marchas, que arrancam às 21h15, da Avenida de França, seguem pelas ruas do centro da cidade e vão exibir-se, mais tarde, no palco montado nos Paços do Concelho. São oito as marchas participantes – Vale S. Cosme (Fraternidade Nun’Alvares), Casa do Povo de Ruivães, Associação Cultural S. Salvador da Lagoa, União de Freguesias de Gondifelos, Cavalões e Outiz, Associação Recreativa e Cultural de Antas, Associação Cultural e Desportiva de S. Martinho de Brufe, Associação Recreativa e Cultural Flor do Monte – Carreira e Associação Cultural e Recreativa S. Pedro de Riba D’Ave.

Antes do início do desfile, também nos Paços do Concelho, há um concerto pela famalicense Mário do Sameiro. Concluída a exibição das marchas, às 24 horas, os foliões poderão saltar as fogueiras de Santo António que estarão na rua com o mesmo nome.

Mas antes de tudo isto decorrem as Marchas Infantis que reúnem mais de 1500 crianças de várias instituições e estabelecimentos de ensino. Este momento esteve marcado para sexta-feira passada, mas foi adiado devido às previsões climatéricas. O Município reagendou esta atividade para a tarde desta segunda-feira, a partir das 14h30, na Avenida 25 de Abril.

O último dia das festas, feriado municipal, está reservado para várias cerimónias religiosas, com a missa solene, na Praceta Cupertino de Miranda, às 10h30, e distribuição do pão de Santo António.

À tarde, a partir das 14h30, a Praça D. Maria II é palco para música filarmónica com as bandas de Famalicão e a Marcial de Arnoso.

A procissão solene começa às 17 horas, com início na Rua Alves Roçadas, seguindo pela Rua São João de Deus; Praça Álvaro Marques; Rua Adriano Pinto Basto; Topo Norte da Praça D. Maria II; terminando no local de partida, junto à capela de Santo António.

A entrega dos prémios das marchas é às 18h30, na Praceta Cupertino de Miranda. E para fim de festa, às 22 horas, no anfiteatro do Parque da Devesa, atua o grupo Terceira Dimensão e, às 24 horas, no mesmo local, há uma sessão piromusical no mesmo local.