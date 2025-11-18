Famalicão: Faleceu ex-treinador da AD Ninense

Os XIX Encontros Mário Cesariny, organizados pela Fundação Cupertino de Miranda, têm lugar entre 27 e 29 de novembro, no Centro Português do Surrealismo. A programação inclui lançamento de livros, oficinas de expressão plástica, visitas e um concerto.

Uma iniciativa que se realiza anualmente com o objetivo de homenagear um dos principais representantes do Surrealismo português e internacional.

No dia 27 de novembro, entre as 10 e as 14h30, visita para o público escolar e sénior, com entrada livre, mas sujeita a marcação prévia (museu@fcm.org.pt). Intitulada “Objeto Gatilho” procura mostrar os objetos que trazem a memória de Mário Cesariny.

Para o dia 28 está programada uma oficina de expressão plástica, destinada ao público escolar e sénior, sob o nome “Do olhar ao papel”, que vai decorrer entre a 10 e as 14h30. Iniciativa também sujeita a marcação. Pelas 21 horas, será lançado o livro “Em todas as ruas te encontro: o 25 de abril de Mário Cesariny”. Uma edição da Fundação Cupertino de Miranda e Sistema Solar. Apresentação também do livro com o título “Júlio 1935”. O caderno 21 do Centro Português do Surrealismo, de Rui Maia, edição da Fundação Cupertino de Miranda.

A noite termina com um concerto, às 22 horas, intitulado “Estilhaços & Cesariny” com Adolfo Luxúria Canibal, António Rafael, Henrique Fernandes e Jorge Coelho. Adolfo Luxúria Canibal dará voz a poemas seus e de Mário Cesariny. Entrada custa 10 euros que serão reconvertidos na Biblioteca da Fundação.

No sábado, dia 29, pelas 15 horas, visita guiada à exposição “Sonhos e Metamorfoses: o Surrealismo em Paula Rego”. Um convite à exploração dos processos criativos da artista portuguesa através de obras marcadas pela transformação, fantasia e realidade. Uma parceria entre a Fundação e a Casa das Histórias Paula Rego. Esta mostra é tida como uma oportunidade única para conhecer de perto a essência artística de uma das figuras mais emblemáticas da arte contemporânea. A inscrição é obrigatória, com aquisição de bilhete.