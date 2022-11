Famalicão: Faleceu homem que tinha ficado gravemente ferido há uma semana em despiste na N14

Sérgio Tiago Gonçalves, de 39 anos, não resistiu aos ferimentos e acabou por falecer, na sequência do despiste do automóvel que conduzia, em plena N14, na freguesia de Gavião, em Famalicão.

O instrutor de CrossFit, natural do Porto mas a residir na freguesia de Jesufrei, viu-se envolvido num violento acidente de viação, nas proximidades do Restaurante Sobreiro Grosso, cerca das 05h30 do último domingo, depois do carro sair da estrada e ter embatido num eucalipto de grande porte.

O acidente aconteceu por volta das 05h30 e Sérgio Tiago Gonçalves foi encaminhado em estado grave para o Hospital de Braga.

O óbito foi confirmado este sábado, tendo sido comunicado nas redes sociais pela box “CrossFit Famalicão”, local onde Tiago Gonçalves colaborava e deixa muitos amigos.

