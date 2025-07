Famalicão: Faleceu Manuel Loureiro, ex-presidente da Junta de Fradelos

A coligação Mais Ação. Mais Famalicão (PSD/CDP-PP) continua a apresentar os escolhidos para as Juntas de Freguesia e os próximos são os candidatos à União de Freguesias de Calendário e Famalicão, Mogege, Nine, Lousado, Bente, Requião e Avidos.

Ricardo Mendes, 51 anos, é o primeiro a ser apresentado. O atual vice-presidente da Câmara Municipal abraça agora o desafio de liderar os destinos da União de Freguesias de Calendário e Famalicão e apresenta-se à população esta sexta-feira, dia 4 de julho, pelas 19h00, no Parque da Juventude de Famalicão.

Segue-se Manuel Azevedo pelo ‘Movimento Mais por Mogege’, mas com o apoio da coligação. É esta sexta-feira, pelas 21h00, no Largo junto à Junta de Freguesia.

Para sábado estão reservadas mais duas apresentações: primeiro, em Nine, pelas 19h00, com a candidatura de Bárbara Sá, no Largo de Santo António. Segue-se Lousado, pelas 21h00, na Casa do Povo, com a coligação a reafirmar a confiança no atual autarca, Jorge Silva, para o terceiro mandato.

Domingo, dia 6, seguem-se as apresentações dos candidatos às Juntas de Freguesia de Bente, Avidos e Requião. Depois de se ter apresentada na Carreira, agora é a vez de Liliana Ribeiro apresentar as suas ideias em Bente. É no domingo, às 17h00, no Parque de Lazer da freguesia.

Em Requião, Francisco Oliveira vai tentar o segundo mandato. Com 69 anos, 24 dos quais marcados pela vida autárquica, o atual autarca apresenta a sua recandidatura numa sessão agendada para as 19h00, no Parque de Merendas da Espadaneira.

As apresentações terminam em Avidos, pelas 20h00, com a candidatura de Rui Costa, no Parque de Merendas de Avidos.

«Avançamos para os próximos quatro anos com um conjunto de nomes muito competentes, muito conhecedores do território, muito próximos das suas gentes e muito disponíveis para trabalhar em prol do crescimento e desenvolvimento de Famalicão e do bem-estar dos famalicenses», afirma Mário Passos, o recandidato da coligação à Câmara Municipal.