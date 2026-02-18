Famalicão: Faleceu o padre Domingos Brandão

No ano de 2026, a AMOB terá uma forte presença nos principais palcos internacionais da indústria metalomecânica. Com uma estratégia orientada para a exportação e para a proximidade com os clientes, a empresa famalicense estará em várias feiras de referência.

Desta forma, reforça o seu posicionamento como fabricante global de soluções avançadas para a curvatura de tubos e perfis.

A primeira feira internacional tem início na IMTEX, na Índia, que decorre já de 21 a 25 de janeiro. Considerada uma das maiores feiras industriais do subcontinente asiático, representa um ponto estratégico para a AMOB no reforço da sua presença no mercado indiano e asiático.

De 2 a 6 de março, estará na BIEMH, em Bilbau, Espanha. Esta feira é uma referência histórica na indústria metalomecânica europeia e um importante ponto de contacto com clientes e parceiros do mercado espanhol e internacional. Entre 30 de março e 2 de abril, participa na Global Industrie, em França, que decorre de 30 de março a 2 de abril. A presença neste evento reforça a ligação da AMOB ao mercado francês e ao ecossistema industrial europeu.

Durante o mês de abril fica na Europa. Entre 13 e 17, na Tube Düsseldorf, Alemanha, naquele que é o maior evento mundial dedicado ao tubo e às tecnologias associadas. Esta feira assume um papel central na estratégia internacional da AMOB, porque aí se reúnem os principais players globais do setor. De 20 a 24 de abril, estará presente na MACH, no Reino Unido, consolidando a sua posição num mercado altamente tecnológico e exigente.

Em maio, a internacionalização estende-se à América do Sul com a participação na FEIMEC, no Brasil, de 5 a 9 de maio. Esta é uma das maiores feiras industriais da América Latina e um ponto chave para o mercado brasileiro. A fechar o ano, a AMOB marca presença na MetalMadrid, em Espanha, nos dias 4 e 5 de novembro, reforçando a sua visibilidade no mercado ibérico e o contacto direto com profissionais da indústria.

Para além destas feiras, com organização e participação direta da AMOB, a marca estará ainda representada noutras feiras internacionais ao longo de 2026 através da sua vasta rede de parceiros e agentes espalhados pelo mundo. Esta presença marca a aposta na exportação e na proximidade com os clientes, independentemente da sua localização geográfica.

Todas as datas, eventos e locais onde a AMOB estará presente ao longo do ano estão no site oficial da empresa, onde a agenda internacional é atualizada continuamente.

A AMOB continua, assim, a levar a engenharia portuguesa mais longe, reforçando a sua posição como referência mundial no desenvolvimento de soluções inovadoras para a indústria.