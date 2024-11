Famalicão: Faleceu o pe. Agostinho Saldanha de Oliveira

Famalicão entre os municípios do país com maior eficiência financeira

Segundo a edição de 2023 do Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses, Vila Nova de Famalicão está entre os 10 municípios de grande dimensão mais eficientes do país, sendo a oitava autarquia portuguesa com melhor pontuação no ranking da edição de 2023. A Câmara é, ainda a mais eficiente entre os municípios do distrito de Braga.

Com uma pontuação de 1219 pontos, Famalicão regista uma subida de quatro posições no ranking global nacional face ao ano de 2022.

«É um resultado histórico para Famalicão que demonstra bem o rigor e o sentido de responsabilidade com que estamos a gerir a autarquia», refere Mário Passos, presidente da Câmara Municipal.

O relatório, que faz a análise aos 308 municípios portugueses, dá Famalicão como o quarto município de grande dimensão (23.º no ranking global) com maior equilíbrio orçamental em 2023 e coloca-o entre os municípios portugueses que mais contribuiu para a diminuição da dívida pública. Ao contrário do ano de 2022, em que registou uma diferença negativa entre o valor de novos empréstimos e a amortização, em 2023 o município famalicense foi o 8.º município de grande dimensão que mais reforçou o abate da dívida bancária municipal com um excedente de amortização de 3,1 milhões de euros.

Segundo a análise do edil, «continuamos a ser um bom exemplo da gestão do erário público», garantindo que «o rigor e a responsabilidade vão continuar a dominar a ação deste executivo municipal».

Refira-se que o Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses agora divulgado apresenta uma análise económica e financeira das contas dos 308 municípios relativas ao exercício económico de 2023, incluindo ainda uma análise detalhada do setor empresarial local.

O Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses 2022 é da responsabilidade do Centro de Investigação em Contabilidade e Fiscalidade (CICF) do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA), coordenado por Maria José Fernandes, membro do CICF, tendo ainda como autores, Pedro Camões, da Universidade de Aveiro e Susana Jorge da Universidade de Coimbra e membro ao Centro de Investigação em Ciência Política (CICP) da Universidade do Minho.