Famalicão: Faleceu o sócio número 1 do Liberdade Futebol Clube

A nova Loja Social de Vale S. Cosme, inaugurada no dia 1 de abril, pelo presidente da Câmara Municipal, Mário Passos, passa a integrar a rede de Lojas Sociais do concelho no apoio aos mais necessitados. O espaço é gerido pela Conferência Vicentina de Vale S. Cosme e de Telhado, servindo estas comunidades e Portela, que também faz parte desta união de freguesia.

Na ocasião, Mário Passos, acompanhado pelo autarca local, pediu «eficiência ao apoio social», sinalizando a importância de mais uma nova loja social no concelho, «no reforço aos mecanismos de proximidade, por forma a podermos dar uma resposta imediata, assim como a identificar e ajudar a resolver as causas subjacentes às condições em que se encontram os cidadãos necessitados de ajuda».

A Loja Social de Vale S. Cosme surge no âmbito do trabalho social desenvolvido durante o período pandémico na campanha solidária de recolha de bens «Todos por Todos» e para dar uma resposta de proximidade a famílias em situação vulnerável. Com a abertura deste espaço, a rede de Lojas Sociais passa a incluir um total de sete espaços no concelho de Vila Nova de Famalicão: Antas, Carreira, Gavião, Requião, Ruivães, Vale S. Cosme e Vila Nova de Famalicão, esta sob a alçada direta da Câmara Municipal (juntamente com a Associação Juntos por Famalicão). As restantes são geridas, unicamente, por parceiros locais.