Famalicão: Faleceu Padre Augusto Carneiro de Sá

A tarde deste sábado ficou marcada por um ato de heroísmo nas proximidades da Praia de Paimó, na Aguçadoura, onde um homem foi resgatado de uma situação perigosa numa zona não vigiada.

O alerta foi dado por banhistas que correram até à zona vigiada mais próxima para chamar ajuda, cerca das 15h15. Entre os nadadores salvadores de serviço encontrava-se António Silva, um jovem de Famalicão, com 19 anos de idade, que, juntamente com um colega, não hesitou em entrar no mar para salvar o homem em perigo.

A vítima, de nacionalidade francesa, foi retirada da água com sucesso, tendo sido assistida de imediato por uma enfermeira que integrava as equipas entretanto mobilizadas para o local. Embora abalado, o homem não apresentava sequelas, mas foi submetido a uma avaliação para garantir a sua segurança.

Os nadadores salvadores sofreram algumas escoriações devido à presença de rochas na área onde o resgate ocorreu. Apesar disso, a operação foi concluída com sucesso, e os profissionais envolvidos foram elogiados pela sua rápida intervenção e coragem.

Este incidente sublinha a importância de manter a atenção e a prudência em zonas não vigiadas, especialmente em locais com condições marítimas potencialmente perigosas.