Famalicão: Faleceu padre Isac, natural de Mouquim

Faleceu, esta quinta-feira, o padre Isac Araújo e Silva, natural de Mouquim, onde nasceu a 1 de março de 1935. A missa Exequial será celebrada esta sexta-feira, na paróquia de Mouquim, às 15h30, presidida por D. José Cordeiro, Arcebispo de Braga.

O padre Isac foi ordenado presbítero a 17 de abril de 1960, em Dili, Timor. Dois anos antes, era professor e prefeito do Seminário de N.ª Sr.ª de Fátima; em 1960 exerceu as mesmas funções no Colégio de S. Francisco Xavier e, em 1963, no Colégio “Bispo Medeiros”, em Lahane, todas instituições de Dili.

No ano de 1964 foi vigário cooperador da missão em Ermera, também em Timor, regressando nesse ano a Portugal. Em 1966 foi nomeado professor e prefeito do Colégio Egas Moniz (Guimarães), tornando-se diretor do mesmo colégio em 1969.

Em 1979 foi nomeado pároco de Polvoreira – S. Pedro (Guimarães). No ano de 1996 foi administrador paroquial de S. Paio de Vizela e depois pároco de Tabuadelo – São Cipriano (Guimarães). Em 1997 foi nomeado pároco de Abação – São Cristóvão e Abação – São Tomé (Guimarães).