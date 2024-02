Famalicão: Faleceu Sérgio Azevedo dos Bombeiros de Riba d’Ave aos 41 anos

Começa na próxima segunda-feira, dia 26, a Semana da Leitura da Trofa, com a sessão de abertura agendada para as 10h00, no auditório do Fórum Trofa XXI, com a participação do escritor Carlos Nuno Granja e do ilustrador Sebastião Peixoto, autores do livro “Chegou D. Reinaldo Pimpão e acabou a confusão” que será apresentado.

Na Sessão de abertura serão ainda conhecidos os vencedores do projeto de escrita criativa “Uma Aventura na Trofa” e entregues os prémios aos alunos.

No mesmo dia arranca, na Casa da Cultura da Trofa, a 11ª edição do “Ler não custa nada, mesmo nada!”, Mercado do Livro Gratuito, uma iniciativa que promove a partilha e troca gratuita de livros, aberta a toda a Comunidade Trofense.

Na terça-feira, dia 27, decorre o desafio “Trofa a ler 2024”, direcionado para alunos, professores, pais e encarregados de educação, auxiliares e direções de todos os agrupamentos e escolas públicas do Concelho. A Câmara Municipal da Trofa lança o desafio a todos a partilhar esse momento utilizando o hashtag #trofaaler2024 ou enviando as fotos para: biblioteca@mun-trofa.pt.

Na quarta-feira, dia 28, inicia-se o programa “Dar voz aos Avós”, uma atividade que consiste na Dramatização de um Conto Tradicional infantil, interpretado pelo grupo do Centro Comunitário Municipal da Trofa, e que será apresentado aos alunos do Pré-escolar e 1º ciclo do Agrupamento de Escolas da Trofa.

No dia 7 de março, a Câmara Municipal da Trofa, lança o desafio “10 minutos a ler”, uma iniciativa aberta a toda a população, assim, pretende a autarquia a partilha de fotografias do momento nas redes sociais, com o hashtag #10minutostrofaler2024.