Famalicão: Faleceu sócio-fundador do Ribeirão

O Ribeirão FC está de luto pela morte de um dos sócios-fundadores da coletividade. António Duarte da Costa, de 80 anos, faleceu este domingo, deixando a família ribeirense “mais pobre”. O clube fala de um “carismático dirigente”, que serviu a coletividade durante vários anos e que “sempre manifestou disponibilidade para ajudar”.

O Ribeirão Futebol Clube, para além deste tributo, manifesta “as maiores condolências à família” de António Duarte da Costa. “À família deixamos a maior força de toda a família do Ribeirão. Que descanse em paz”.