Famalicão: Faleceu sócio-fundador do Ribeirão

O Ribeirão FC está de luto pela morte de um dos sócios-fundadores da coletividade. António Duarte da Costa, de 80 anos, faleceu este domingo, deixando a família ribeirense “mais pobre”. O clube fala de um “carismático dirigente”, que serviu a coletividade durante vários anos e que “sempre manifestou disponibilidade para ajudar”.

O Ribeirão Futebol Clube, para além deste tributo, manifesta “as maiores condolências à família” de António Duarte da Costa. “À família deixamos a maior força de toda a família do Ribeirão. Que descanse em paz”.

Famalicão: Equipa feminina goleia e segue na Taça

Na tarde deste sábado, na terceira eliminatória da Taça de Portugal, a equipa feminina do Famalicão goleou, 6-0, o A-dos-Francos e segue para a próxima ronda da prova rainha.

Diana Meriva, Telma Pereira (2), Rita Dias, Sara Teixeira e Sofia Almeida foram as autoras dos golos famalicenses sobre a formação que milita na terceira divisão nacional.

Depois da Taça, o nacional da segunda divisão regressa no próximo sábado, 8 de novembro, com o Famalicão a receber o Clube Albergaria

Homem detido por tráfico de droga em Barcelos

Um homem de 24 anos foi detido pela GNR por tráfico de estupefacientes, na localidade de Lijó, concelho de Barcelos. A detenção ocorreu durante uma ação de patrulhamento, quando os militares abordaram um veículo suspeito estacionado num local isolado.

Durante a fiscalização, foi sentido um forte odor a droga proveniente do interior da viatura, o que levou à revista do condutor e à busca do carro. A operação resultou na apreensão de 36 doses de haxixe.

O suspeito foi constituído arguido e o caso foi remetido ao Tribunal Judicial de Vila Nova de Famalicão.

Famalicão: João Azevedo foi sexto da geral no Cross Matos Velhos

João Azevedo, sexto da geral e terceiro nos sub-23, e Luísa Pereira, a segunda mais rápida nas juvenis, são os destaques individuais da Escola de Atletismo Rosa Oliveira no Cross Matos Velhos.

Na manhã deste domingo, em Torres Vedras, a EARO fez-se representar por outros atletas – Vera Ferreira, Luísa Castro, Rafaela Araújo. Mariana Martins, Tomás Ramos, Francisco Barros, Tiago Silva, Tomás Campos e Rui Ramos – todos com bons resultados.

Famalicão: Ana Marinho foi a melhor sub-23 em Matos Velhos

A atleta famalicense Ana Marinho, que representa o S. Salvador do Campo, terminou o Cross de Matos Velhos na segunda posição da geral e foi a melhor no escalão sub-23.

A prova, que vai na quadragésima terceira edição, realizou-se em Torres Vedras na manhã deste domingo.

Este corta-mato é de observação para o Europeu de Corta Mato que se vai realizar na Lagoa, no Algarve.

Famalicão: Cemitério de Brufe com nova ala pronta e abençoada

A nova ala do cemitério paroquial de Brufe, em Vila Nova de Famalicão, já está concluída e foi oficialmente abençoada este sábado.

A ampliação do cemitério responde a uma necessidade sentida pela freguesia, garantindo mais espaço e melhores condições para receber quem ali presta homenagem aos seus entes queridos.

A nova ala do cemitério inclui arruamentos pavimentados e um ambiente harmonioso e organizado.

Esta intervenção resulta num investimento que visa preparar o futuro e responder às necessidades da população.

Famalicão: Família continua sem notícias de João Moreira, desaparecido há uma semana

Assinala-se hoje uma semana desde o desaparecimento de João Moreira, famalicense que não é visto desde domingo, 26 de outubro.

Segundo a família, João encontrava-se em tratamento numa clínica na zona das Caldas da Rainha e, nesse dia, teria apanhado um autocarro com destino ao Porto, para seguir depois viagem até casa, em Famalicão.

No momento do desaparecimento, trazia consigo um saco da Continental Mabor com alguma roupa. O caso foi participado às autoridades, que continuam as diligências de investigação para localizar o homem.