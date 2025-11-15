Famalicão: Falta de segurança obriga a interrupção do Riba d’Ave x Juventude Pacense

O encontro de hóquei em patins entre Riba d’Ave HC e Juventude Pacense, disputado este sábado, foi interrompido a pouco mais de dois minutos do final da primeira parte. A equipa de arbitragem exigiu policiamento no pavilhão por motivos de segurança e, como não estavam reunidas as condições, a partida acabou suspensa.
Na altura, o Juventude Pacense vencia por 4-2, após um jogo intenso em que os visitantes marcaram os primeiros golos e o Riba d’Ave conseguiu reduzir duas vezes. O desfecho do jogo permanece em aberto e será decidido em nova data a anunciar.