Famalicão: Fama Girls precisam de donativos para irem ao Campeonato do Mundo

A Câmara Municipal de Famalicão aprovou, esta quinta-feira, em reunião de Câmara, a abertura de concurso público para a construção da Unidade de Saúde Familiar de S. Miguel-o-Anjo, que fica na Unidade de Execução do Pelhe, no lugar dos Queimados, Calendário.

O valor orçamentado é de dois milhões, duzentos e dez mil euros, mais IVA, com uma comparticipação do PRR de cerca de metade. Como o município assumiu a responsabilidade com os cuidados de saúde primários, terá que comparticipar com o restante valor. Pelo que, na última reunião de Câmara, foi aprovada, com a abstenção do PS, a contração de um empréstimo no montante de um milhão e cem mil euros.

A empreitada, uma vez no terreno, tem um tempo de execução de 480 dias. Depois de concluída, irá substituir a atual que funciona no rés-do-chão de um edifício na Avenida D. Afonso Henriques.

O presidente da Câmara frisou que o objetivo é que a saúde tenha as mesmas condições que outros serviços do concelho. Mário Passos recordou que Famalicão terá quatro novos centros de saúde (S. Miguel-o-Anjo, Joane, Nine e Ruivães) e dois que serão reabilitados (Centro de Saúde de Famalicão e do Centro de Diagnóstico Pneumológico).