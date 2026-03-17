Famalicão: Fama Ladies são campeãs nacionais seniores

Na estreia competitiva, o grupo Fama Ladies, da Apolo Famalicão, sagrou-se campeão nacional de seniores, iniciando, da melhor forma, o seu percurso. Ainda nas competições de grupo subiram ao terceiro lugar do pódio em Adultos, enquanto o Fama Juniores foi quarto no seu escalão.

Nas provas a Solo, as atletas da escola Apolo Famalicão alcançaram resultados de mérito: Leonor Silva foi 11.ª em Juvenis II Iniciados; em Juniores I Intermédios, Benedita Ferreira conquistou o 8.º lugar, Carolina Filipe o 14.º e Mathilde Ribeiro o 30.º. Em Juventude Intermédios, Inês Taveira e Joana Ribeiro alcançaram ambas o 10.º lugar, enquanto Margarida Costa foi 10.ª em Juniores II Intermédios.

O Campeonato Nacional de Solos e Grupos decorreu este fim de semana, em Setúbal.