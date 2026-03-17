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Famalicão: Fama Ladies são campeãs nacionais seniores

Na estreia competitiva, o grupo Fama Ladies, da Apolo Famalicão, sagrou-se campeão nacional de seniores, iniciando, da melhor forma, o seu percurso. Ainda nas competições de grupo subiram ao terceiro lugar do pódio em Adultos, enquanto o Fama Juniores foi quarto no seu escalão.

Nas provas a Solo, as atletas da escola Apolo Famalicão alcançaram resultados de mérito: Leonor Silva foi 11.ª em Juvenis II Iniciados; em Juniores I Intermédios, Benedita Ferreira conquistou o 8.º lugar, Carolina Filipe o 14.º e Mathilde Ribeiro o 30.º. Em Juventude Intermédios, Inês Taveira e Joana Ribeiro alcançaram ambas o 10.º lugar, enquanto Margarida Costa foi 10.ª em Juniores II Intermédios.

O Campeonato Nacional de Solos e Grupos decorreu este fim de semana, em Setúbal.

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Atropelamento na EN204/5 em Landim faz um ferido

Uma pessoa ficou ferida, depois de ser atropelada na EN204/5, em Landim, Famalicão.

O acidente aconteceu cerca das 07h50 desta terça-feira, sendo que para o socorro foram acionados os B.V. Famalicão.

A vítima, que sofreu ferimentos considerados ligeiros, acabou por ser encaminhada para o hospital de Famalicão.

Conheça a ordem de atuação das Marchas Antoninas 2026

A ordem de exibição das Marchas Antoninas 2026 já é conhecida. O sorteio realizou-se esta segunda-feira, 16 de março, definindo a sequência das associações que vão subir ao palco naquela que é uma das noites mais aguardadas das festas.

Este ano, as marchas apresentam-se sob o tema “Antoninas Património Cultural Imaterial de Portugal”, celebrando a tradição e a identidade cultural associadas às festividades populares.

De acordo com o sorteio, a ordem de atuação será a seguinte:

  1. Associação do Coração – Vale São Cosme

  2. Associação Cultural Sentir a Terra (Gondifelos e Outiz)

  3. Associação Unidos de Avidos

  4. Associação Recreativa e Cultural de Antas

  5. GARRA – Grupo Associativo e Recreativo Ribeirão em Ação

  6. LACS – Associação Cultural S. Salvador da Lagoa

  7. Associação Cultural e Recreativa S. Pedro de Riba D’Ave

  8. Associação Recreativa e Cultural Flor do Monte – Carreira

  9. Associação Desportiva e Cultural de S. Martinho de Brufe

  10. Grupo Recreativo Vale S. Martinho

Como é habitual, o desfile das marchas está marcado para a noite de 12 de junho.

Famalicão: “Está Tudo Bem” é o novo single da Matilde Batista (c/vídeo)

A artista famalicense Matilde Batista lançou, no dia 13 de março, um novo single. “Está Tudo Bem” fala de um amor não correspondido e sinaliza uma nova visão artística e mais madura da jovem cantautora.

O videoclipe, produzido pelo The Village e idealizado pela Matilde, mostra, de forma leve e divertida, a rede amorosa descrita na música. No vídeo oficial surgem algumas cenas que, afinal, levam o público a questionar se estará mesmo tudo bem.

Este trabalho representa mais um passo importante na carreira de Matilde Batista que, em março do ano passado, em Delães, apresentou o seu primeiro álbum de originais – “Palavras Cor-de-Rosa” -,

Veja o vídeo de “Está Tudo Bem”.

Famalicão: As conquistas da Associação QuebraRitmo no último fim de semana

Os atletas da Associação QuebraRitmo voltaram a marcar presença em várias competições do calendário, mantendo o espírito competitivo e a dedicação ao trail e corrida de montanha.

No Trail do Vale Encantado, a contar para o Campeonato Regional de Trail da Associação de Atletismo de Braga, destaque para Cristina Sá que conquistou o segundo lugar na classificação geral feminina e o primeiro lugar em seniores, Carlos Oliveira foi o melhor em M55, Sebastião Pinto foi terceiro em M50 e Alice Miranda em F55, ambos em trail curto.

Na prova de trail longo, Hugo Araújo subiu ao segundo lugar do pódio na classificação geral e foi o melhor no escalão seniores masculino, Cláudio Araújo foi terceiro em M35, Sérgio Campos em M50 e Jorge Araújo em M60.

Na classificação coletiva, a Associação QuebraRitmo foi a segunda melhor na competição.

No último fim de semana, a equipa ainda esteve representada na Taça de Portugal de Montanha com Amândio Ferreira a subir ao lugar mais alto do pódio em M35.

Jovem famalicense vence Torneio de Ténis do calendário nacional de Seniores

O Tenista Marco Ferreira do Clube Ténis de Bairro esteve em destaque ao vencer ao 2º Torneio ANAG, prova a contar para o nacional de Seniores. Organizada pelo Clube Ala Nun’ Álvares de Gondomar, a competição contou com 45 atletas masculinos, oriundos de vários pontos do país.

Teve início no fim de semana de 7 e 8 de março e acabou por se prolongar até ao fim de semana seguinte, no qual decorreram as meias-finais e a final que colocou frente a frente dois famalicenses. Marco Ferreira levou a melhor ao vencer pelos parciais 6:4, 6:2 a Rui Veloso, atleta do Ginásio Clube de Santo Tirso.

Famalicão: Câmara celebra Dia do Artesão com oficina de pão doce

O Município de Vila Nova de Famalicão assinala, na próxima quinta-feira, 19 de março, o Dia do Artesão, com a oficina “Mãos que tocam… na massa”. A iniciativa, que terá lugar na Praça-Mercado Municipal, às 15 horas, pretende valorizar e promover a transmissão de saberes tradicionais associados à doçaria portuguesa, com a confeção do pão doce.

Os participantes terão a oportunidade de experimentar técnicas tradicionais, trabalhar com ingredientes locais e conhecer histórias e memórias associadas à cultura alimentar.

De entrada livre, a oficina é dinamizada pela artesã Carolina Silva, reconhecida pelo seu trabalho na preservação e divulgação de práticas artesanais ligadas à doçaria tradicional.