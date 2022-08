Famalicão: Famabasket apresenta nova época esta quinta-feira

Os alunos do 1.º ciclo inseridos nos escalões A, B e C vão receber vouchers, de 20 e 10 euros, para a aquisição de material escolar. A medida da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, aprovada na reunião do executivo desta quarta-feira, vai abranger 2 mil alunos. Este “cheque-oferta” destina-se aos alunos matriculados nos estabelecimentos de ensino da rede pública de Famalicão. Os vouchers de 20 euros serão atribuídos aos alunos beneficiários dos escalões A e B e os de 10 euros aos estudantes beneficiários do escalão C.

«É um apoio direto às famílias que nesta altura do ano têm encargos acrescidos com o regresso às aulas, mas é também mais uma forma de apoiar o comércio local», refere o presidente da Câmara Municipal, Mário Passos.

Para beneficiarem deste apoio os encarregados de educação deverão utilizar o código que será enviado via SMS, no decurso do mês de setembro, para o contacto que está inserido na Plataforma SIGA, apresentando-o em qualquer uma das livrarias/papelarias aderentes de Vila Nova de Famalicão, devendo fazer-se acompanhar do cartão de cidadão do aluno.

Os códigos são válidos até 31 de dezembro deste ano. A lista dos estabelecimentos aderentes estará brevemente disponível para consulta no portal da Educação, em www.famalicaoeducativo.pt, nas escolas e na página pessoal do aluno na Plataforma SIGA.

Também esta quarta-feira, a autarquia famalicense aprovou a oferta dos manuais escolares aos alunos do 1.º ciclo que frequentam as escolas do ensino particular e cooperativo do concelho e a oferta dos cadernos de atividades de Português, Matemática e Estudo do Meio para os alunos do 1.º e 2.º anos de escolaridade, bem como do caderno de atividades de Inglês para os alunos do 3.º ano. Esta última medida foi concertada e sugerida pelos agrupamentos de escola que consideram importante a utilização dos cadernos de atividades nos níveis de ensino atrás referidos.

Todas estas medidas, implicam um investimento municipal que pode ir até 127 mil euros. Sobre estas medidas, Mário Passos, entende que «investir na Educação é investir no futuro de Famalicão. Há vinte anos fomos pioneiros na gratuitidade dos manuais escolares e desde então que temos estado na linha da frente no que toca aos apoios na área da Educação. A promoção do sucesso escolar é uma das nossas prioridades e vai continuar a ser. Esse é o caminho para um futuro de sucesso».