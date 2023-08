Famalicão: Famafolk quer conquistar certificação internacional

Está prestes a arrancar mais uma edição do FAMAFOLK – Festival Internacional de Folclore de Vila Nova de Famalicão® – que, este ano, decorre sob o signo da exigência e qualidade CIOFF (Conselho Internacional de Organizações de Festivais de Folclore e Artes Tradicionais). O festival, organizado pelo Grupo Etnográfico Rusga de Joane, começa sexta-feira e decorre até domingo, naquele que é o primeiro de três anos de avaliação para que possa fazer parte «desta prestigiada rede internacional», parceira da UNESCO e acreditada para o Comité de Património Cultural Imaterial com a missão de salvaguardar, promover e difundir a cultura tradicional e o folclore.

A busca pela certificação é «um passo importante para elevar o FAMAFOLK® a um novo patamar e um grande desafio para a Rusga de Joane que, com esta e outras iniciativas, tem sabido elevar a cultura e identidade do concelho de Famalicão, da região e do país», refere o presidente do grupo organizador, Ricardo Mendes Azevedo.

Pelo palco do certame vão passar 350 folcloristas que já começaram a chegar ao concelho. A edição deste ano vai contar com os ritmos de oito companhias de dança e grupos etnográficos, cinco dos quais internacionais: Companhia de Dança Acuarela Boliviana (Bolívia), Georgian Folcloric Dance Group of University GIPA (Geórgia), Ballet Folclorico de Casanare (Colômbia), Ensemble Folklorique Les Éclusiers (Canadá) e Szőttes Kamara Néptáncegyüttes (Eslováquia) e de Portugal, os famalicenses Grupo Etnográfico Rusga de Joane e Rancho Folclórico de São Miguel-o-Anjo e o Grupo Folclórico Santa Cruz Vila Meã, de Amarante.

O festival começa sexta-feira com a cerimónia oficial, nos Paços do Concelho, pelas 14h30, espaço que recebe, às 21h30, a gala de abertura. Para o mesmo dia está também agendado um workshop de Danças do Mundo que terá lugar na Praça – Mercado Municipal de Famalicão, às 15h30.

No sábado o certame muda-se para a terra de Camilo Castelo Branco, com a segunda gala a decorrer no Parque da Freguesia de Seide São Miguel, às 21h30.

Para o último dia do festival, domingo, pelas 11h00, está reservada a tradicional Celebração Ecuménica que todos os anos integra o cartaz do FAMAFOLK®, na Igreja de Joane, e, por fim, a gala de encerramento do evento, às 15h00, no Parque da Ribeira, também na vila joanense.