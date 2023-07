Famalicão: Famafolk regressa com grupos de seis países

A edição deste ano do programa municipal Move-te termina a 15 de julho com uma caminhada noturna, com início às 21 horas. Tem uma extensão de 10 quilómetros e um percurso de dificuldade média com destino ao Monte de Santa Catarina, em Calendário, com partida e chegada nos Paços do Concelho.

A participação na caminhada está limitada a 250 pessoas e as inscrições decorrem no portal do Famalicão Desportivo, aqui.

A iniciativa está inserida no programa do Move-te, projeto municipal que tem proporcionado desporto gratuito, ao ar livre, para todas as idades, em parceria com mais de 60 instituições locais, entre elas juntas de freguesia, ginásios e outras entidades desportivas.

Até ao dia 15 de julho, o programa vai passar por todas as freguesias do concelho e, no total, contam-se mais de 10 mil minutos de atividade física, distribuídos por 25 modalidades.