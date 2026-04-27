Famalicão: Famalicense alerta Federação para erro que o beneficiava e foi reconhecido com o cartão branco

A ética desportiva de João Carvalho, atleta da Associação Figueiredo´s Runners and Friends foi reconhecida, este domingo, com o cartão branco, no final da meia maratona da Europa, disputada em Aveiro, e que contava para o campeonato nacional.

João Carvalho recebeu o cartão branco, atribuído pela Federação Portuguesa de Atletismo, porque alertou a organização para um erro classificativo que o beneficiava, bem como a equipa famalicense. João detetou a falha e alertou os elementos da FPA para a reposição da verdade desportiva.

Este ato ético e representativo dos valores do desporto foi, então, reconhecido. Um momento que poucas vezes acontece, particularmente no atletismo. O cartão branco / fairplay visa reconhecer, destacar e recompensar as atitudes e comportamentos eticamente relevantes praticados por atletas, treinadores e dirigentes, entre outros agentes, como espetadores, envolvidos em várias modalidades desportivas.