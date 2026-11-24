Gabriela Fidalgo, de 25 anos, foi distinguida com o prémio “Jovem Revelação do Ano”, na primeira edição dos Prémios Psicologia, cuja cerimónia decorreu na passada sexta-feira, 20 de novembro, no Centro de Congressos do Hotel Meliá Aeroporto, em Lisboa.

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Para a jovem famalicense, esta distinção representa um «reconhecimento particularmente significativo do trabalho que tenho vindo a desenvolver na área da Psicologia Infantil e da Orientação Parental, ainda numa fase inicial do meu percurso profissional».

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A premiada é psicóloga infantil e mestre em Psicologia Clínica e da Saúde pela Universidade do Porto. A par do acompanhamento psicológico de crianças e da orientação parental no seu próprio consultório, dinamiza workshops em escolas e iniciativas de formação dirigidas a pais. É também autora do livro infantil “A Flor Misteriosa”, que alia a psicologia, a literatura e a música, e criadora do programa digital de orientação parental “Como Deixar de Repetir as Coisas 1000x”.

O prémio é uma iniciativa de âmbito nacional que visa reconhecer profissionais, projetos e iniciativas que se destacam pelo seu contributo para a Psicologia em Portugal. Um painel de 23 jurados analisou projetos e profissionais em dez categorias. A categoria “Jovem Revelação do Ano” distingue profissionais em início de carreira pela qualidade do trabalho desenvolvido, inovação, impacto, dedicação e potencial de desenvolvimento profissional.