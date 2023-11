Famalicão: Famalicense garante empate em Coimbra

Os militantes do PSD mobilizam-se no apoio a Luís Montenegro, candidato do PSD nas próximas Eleições Legislativas, marcadas para 10 de março de 2024, depois da queda do Governo.

No magusto de sociais-democratas, que decorreu em Avidos, no dia 19 de novembro, o presidente da concelhia do PSD, Fernando Costa, elogiou Luís Montenegro, considerando que ele «é o único que conseguirá, enquanto Primeiro Ministro, unir o país e dar a Portugal a confiança e esperança de que necessita». O líder local avança que o partido vai enfrentar este ato eleitoral «com a certeza de que conseguirá devolver aos portugueses condições de uma vida melhor».

Perante a campanha eleitoral que, de alguma forma, já está em curso, Fernando Costa garantiu que «o PSD irá disputar estas eleições com humildade e proximidade com as pessoas, as famílias, as empresas e as instituições».

Num discurso recheado de duras críticas ao Governo demissionário e ao Partido Socialista, o presidente do PSD de Famalicão frisou que este é o terceiro “pântano político” em que «o PS faz mergulhar Portugal nos últimos 22 anos, razão pela qual o futuro Primeiro-Ministro não deverá sair do atual Governo, seja ele Pedro Nuno Santos ou José Luís Carneiro. É preciso virar a página do empobrecimento que tem sido a marca dominante dos últimos anos em Portugal», rematou.

Fernando Costa garante que o PSD está empenhado em dar a Portugal «um programa político de transformação e ambição, com uma nova maioria e um novo Governo, esperando que, deste processo de antecipação das eleições, resulte um Executivo com novas políticas e mais capacidade para solucionar os problemas que os Portugueses enfrentam, fruto de oito anos de um governo socialista que apenas tem gerido o dia-a-dia e não quis reformar o país».

Estas palavras foram proferidas durante um magusto de convívio, onde esteve presente mais de um milhar de apoiantes, destacando-se a presença dos representantes social-democratas das 49 freguesias, incluindo os presidentes de junta e de assembleia de freguesia, bem como de um número significativo de jovens. O presidente da Câmara Municipal, Mário Passos, os vereadores e deputados municipais, o vice-presidente do PSD nacional e líder da distrital, Paulo Cunha, o deputado Jorge Paulo Oliveira e o presidente da JSD de Famalicão, David Carvalho, também marcaram presença, a par dos antigos presidentes do PSD e da JSD locais.