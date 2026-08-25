Luís Alves, diretor da Agência Nacional Erasmus + Juventude/Desporto e Corpo Europeu de Solidariedade, foi distinguido pelo Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, com a Ordem de Mérito da Ucrânia – III Grau. Aconteceu na segunda-feira, nas celebrações do 35.º aniversário da Independência da Ucrânia.

A razão para a distinção: «o contributo pessoal significativo para o reforço da cooperação internacional». Desde 2023 que se desloca à Ucrânia, trabalhando em cooperação com este país em programas de juventude, educação não formal e desporto da União europeia. Um trabalho que se destaca pela integração de jovens ucranianos afetados pela guerra e pelo reforço das instituições ucranianas no setor da juventude.

A distinção foi entregue pelo Presidente Zelensky e Luís Alves foi o único cidadão estrangeiro, além de chefes de Estado e de Governo, a ser condecorado na cerimónia. Em declarações à RTP, confessou que «foi uma grande emoção receber (a distinção) no contexto dos 35 anos da Independência da Ucrânia». Acrescentou que recebeu esta condecoração «como um caminho conjunto que temos feito de colocar os programas europeus também ao serviço da cooperação com a Ucrânia».

O famalicense, referiu ainda em comunicado, que «tem desenvolvido, desde o início da invasão [russa] em grande escala, uma ação continuada de apoio à Ucrânia, com uma forte dimensão europeia, particularmente nos domínios da juventude, da educação não formal e da cooperação institucional».

Luís Alves já tinha sido distinguido em 2024 pelo governo da Ucrânia com a Insígnia de Honra pelos serviços prestados ao país em tempo de guerra.

Licenciado em Química e com pós-graduação em Juventude – Novos Contextos e Intervenções, Luís André Mendes Alves nasceu a 25 de fevereiro de 1977 (48 anos) e é natural de Vila Nova de Famalicão.

Antes de ser diretor da Agência Erasmus+ Juventude em Ação, exerceu funções também como administrador executivo da Porto Lazer e foi vice-presidente do Instituto Português da Juventude.