Aos 17 anos, o jovem famalicense Marco Ferreira sagrou-se campeão do Justiça de Fafe Open 2026, um torneio oficial da Federação Portuguesa de Ténis a contar para o ranking nacional de seniores.

O atleta de Famalicão venceu na grande final o adversário João Carneiro com os parciais 6-0 e 6-2.

Numa prova que reuniu mais de 30 participantes, Marco Ferreira venceu quatro oponentes em apenas dois dias. Com esta conquista, o famalicense que ocupa o 96.º lugar do ranking nacional de seniores assegura os pontos necessários para dar mais um salto na hierarquia, rumo ao topo dos melhores jogadores nacionais.