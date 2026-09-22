A cerimónia de tomada de posse do novo Comandante da Unidade, Coronel Vítor Lima, decorreu esta terça-feira, no Espaço Vita, junto ao Comando Territorial de Braga da GNR. Vitor Lima, de 51 anos, é natural da freguesia de Oliveira Santa Maria, concelho de Vila Nova de Famalicão, é casado e tem dois filhos.

A tomada de posse foi presidida pelo Comandante-Geral da Guarda Nacional Republicana, Tenente-General Rui Alberto Ribeiro Veloso, que conferiu posse ao novo Comandante. Vítor Lima é Mestre em Ciências Militares, na especialidade de Segurança, pela Academia Militar, em Política de Defesa e Segurança Internacional e em Alta Direção de Segurança Internacional e possui uma pós-graduação em Direito e Segurança.

Para além dos cursos de promoção estatuariamente exigidos para o cargo que agora desempenha, é igualmente titular de outros cursos e ao longo da sua carreira profissional, desempenhou diversas funções no seio da Guarda Nacional Republicana.

O Comando Territorial de Braga é uma Unidade com sede na cidade de Braga e é responsável pelo cumprimento da missão da GNR neste distrito, tendo a seu cargo uma área de policiamento com um total de 2.616 km2 e a responsabilidade da segurança de 616 759 habitantes. Na sua zona de ação do distrito de Braga, integra um Destacamento de Intervenção, com uma Secção Cinotécnica e uma Secção Explosive Ordnance Disposal (EOD), um Destacamento de Trânsito, dispondo de um Posto de Trânsito em Fafe, e ainda de cinco Destacamentos Territoriais, designadamente: Barcelos, Braga, Fafe, Guimarães e Póvoa de Lanhoso, dispondo cada um deles de vários Postos Territoriais, num total de 23.