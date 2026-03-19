Desporto, FC Famalicão

Famalicão: Famalicenses atacam e sofrem faltas como poucos… mas não têm um penálti a seu favor

O conjunto famalicense, apesar de ser dos que mais ataca e mais faltas sofre na I Liga é a único, ao cabo de 26 jogos, que ainda não usufruiu de uma grande penalidade. Uma situação “estranha” se considerarmos que o Famalicão é a quinta equipa com mais toques na área adversária – 24,7 média por jogo. Mais ainda. Nas 15 principais ligas europeias os jogadores de Hugo Oliveira são os que mais faltas sofrem. Mesmo assim e com estes números, não há qualquer paralelismo entre os contactos físicas e eventuais castigos máximos.

Estas “contas” foram feitas pela A Bola que assinala que na presente edição da I Liga – 26 encontros – já foram marcados 103 penáltis… nenhum a favor dos famalicenses.

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Famalicão: Gonçalo Santos vai a França com a Seleção sub-16

A Selecão Nacional sub-16 prepara-se para disputar mais um Torneio de Montaigu. Os convocados de Filipe Ramos concentram-se esta sexta-feira, partindo para França dois dias depois, onde entre os dias 31 de março e 6 de abril disputará mais uma edição do histórico torneio.

Entre os convocados está o famalicense Gonçalo Santos, jovem avançado do FC Porto. O jogador, com 15 anos, já soma 12 internacionalizações e marcou 3 golos.

Famalicão: Famalicenses atacam e sofrem faltas como poucos… mas não têm um penálti a seu favor

O conjunto famalicense, apesar de ser dos que mais ataca e mais faltas sofre na I Liga é a único, ao cabo de 26 jogos, que ainda não usufruiu de uma grande penalidade. Uma situação “estranha” se considerarmos que o Famalicão é a quinta equipa com mais toques na área adversária – 24,7 média por jogo. Mais ainda. Nas 15 principais ligas europeias os jogadores de Hugo Oliveira são os que mais faltas sofrem. Mesmo assim e com estes números, não há qualquer paralelismo entre os contactos físicas e eventuais castigos máximos.

Estas “contas” foram feitas pela A Bola que assinala que na presente edição da I Liga – 26 encontros – já foram marcados 103 penáltis… nenhum a favor dos famalicenses.

Famalicão: «Não há jogos fáceis na I Liga» avisa Pedro Santos (c/vídeo)

Pedro Santos fez, na tarde desta quinta-feira, a antevisão ao jogo com o Nacional, partida da 27.ª jornada da I Liga. O jovem avançado, que já conta com 20 presenças na equipa do Famalicão, analisa o conjunto adversário «como uma equipa muito competitiva, que apresenta um futebol direto e muito ofensivo. Nós temos de estar preparados para isso, porque não há jogos fáceis na I Liga». Apesar da situação aflita do Nacional na classificação, o jovem extremo avisa que não há lugar a facilidades, «porque temos experienciado isso mesmo; por isso apelo ao apoio dos adeptos. Foram muitos importantes no jogo com o Vitória e espero que neste também sejam».

A jogar cada vez mais no conjunto de Hugo Oliveira – «o que quero é estar lá dentro» -, Pedro Santos sente-se bem «na família que é o Famalicão».

O jovem também recordou o primeiro e único golo na I Liga. Foi no Municipal, diante do Tondela. Sentado dentro da área «a bola caiu ali, reagi e correu bem. Foi um golo caricato» e que foi motivo de brincadeira dos colegas, revela.

Confira as declarações do Pedro Santos no vídeo.

Famalicão: Equipa de Hugo Oliveira pode entrar na história do clube

O plantel do FC Famalicão pode entrar na história do clube… caso vença o Nacional. Se tal acontecer, alcança a quinta vitória consecutiva em casa, feito nunca antes conseguido pelo clube na principal prova nacional do futebol nacional.

O Estádio Municipal tem sido uma autêntica fortaleza. Foi aqui que o conjunto de Hugo Oliveira venceu o Tondela (3-0), Aves SAD (3-1), Casa Pia (2-0) e Arouca (1-0), uma sucessão de quatro vitórias que iguala as épocas 1990/1991, 2019/2020 e na época passada.

É esperar pelo final da tarde do próximo sábado. Após o último apito do árbitro saber-se-á se um novo registo histórico passa a figurar no clube.

O FC Famalicão tem à venda os bilhetes, mediante as seguintes condições: sócios – 5 euros, com a quota 2 regularizada, para a Bancada Placard.pt; público: 10 euros.
A venda de bilhetes decorre na Loja Oficial ou no portal da Smartfan
Quem efetuou a compra de bilhete na campanha “2 Jogos por 1” (promovida antes do jogo com o FC Arouca) deverá utilizar o mesmo ingresso; é obrigatória a apresentação do cartão de sócio para aceder ao Estádio Municipal. Apenas os lugares anuais são transmissíveis
No dia de jogo, a bilheteira do Estádio Municipal estará aberta a partir das 13h30.

Famalicão: Benfica visita Academia na tarde sábado

A equipa B do Benfica visita a Academia do FC Famalicão, na tarde deste sábado, às 15 horas. O jogo, no campo n.º 1, é da jornada 9 de apuramento de campeão nacional da 2.ª divisão feminina.

As famalicenses estão no sexto lugar, com 6 pontos, enquanto que as benfiquistas são segundas, com 17 pontos. O FC Porto é líder, com 22 pontos.

Famalicão: Equipa de futsal tem mais um jogo importante para a manutenção

Ao final da tarde de sábado, a partir das 18 horas, a equipa de futsal do FC Famalicão joga no Pavilhão Municipal de Ferreira do Zêzere, contra a equipa local. A partida é da 19.ª jornada do campeonato nacional, onde o conjunto famalicense luta pela sua sobrevivência na principal prova nacional.

O treinador Hugo Oliveira antecipa «muitas dificuldades», mas acredita ter a equipa «preparada e determinada». Faltam quatro jornada para o final da prova e «enquanto for possível, vamos acreditar e lutar», garante.

Recorde-se que o Famalicão é último da classificação, com 13 pontos, os mesmos do Caxinas e está a dois pontos da AD Fundão, a primeira equipa fora da zona de despromoção.

O Ferreira do Zêzere está, tranquilo, no sexto lugar, com 24 pontos.