Famalicão: Famalicenses atacam e sofrem faltas como poucos… mas não têm um penálti a seu favor

O conjunto famalicense, apesar de ser dos que mais ataca e mais faltas sofre na I Liga é a único, ao cabo de 26 jogos, que ainda não usufruiu de uma grande penalidade. Uma situação “estranha” se considerarmos que o Famalicão é a quinta equipa com mais toques na área adversária – 24,7 média por jogo. Mais ainda. Nas 15 principais ligas europeias os jogadores de Hugo Oliveira são os que mais faltas sofrem. Mesmo assim e com estes números, não há qualquer paralelismo entre os contactos físicas e eventuais castigos máximos.
Estas “contas” foram feitas pela A Bola que assinala que na presente edição da I Liga – 26 encontros – já foram marcados 103 penáltis… nenhum a favor dos famalicenses.