Famalicão: Famalicenses atacam e sofrem faltas como poucos… mas não têm um penálti a seu favor

Da Hess Portugal, sediada em Lousado, saem autocarros elétricos citadinos que servem a rede de mobilidade urbana de importantes cidades mundiais, casos de Zurique, Genebra, Génova, Clermont-Ferrand ou de Brisbane, na Austrália.

A empresa Suíça Hess, fabricante de autocarros, escolheu em 2022 a freguesia de Lousado para abrir a única unidade industrial fora do país. Volvidos pouco mais de três anos da sua instalação no concelho famalicense, a Hess Portugal conta com mais de 300 trabalhadores e tem vindo a crescer. Em 2025, registou um volume de negócios de 72 milhões de euros. Números que a empresa prevê duplicar em 2026, com projeções na ordem dos 140 milhões.

Começou por garantir 50% da montagem dos autocarros e hoje já os entrega praticamente concluídos.

O município de Famalicão considera que esta empresa está focada na inovação, desenvolvimento, sustentabilidade e “know-how” tecnológico, com criação de valor para a economia no concelho, e por isso inseriu-a no Roteiro Created In. Razão pela qual o presidente da Câmara vai fazer uma visita a esta unidade de Lousado, para conhecer o projeto mais em pormenor. A deslocação está agendada para a próxima terça-feira, dia 24 de março, pelas 15h00.

«Famalicão tem tido a capacidade de continuar a atrair investimento externo, e este é um exemplo que queremos realçar», assinala o autarca, Mário Passos.