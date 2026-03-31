Concelho, Política

Famalicão: Famalicenses integram Comissão Nacional do PS

Jorge Costa, Duarte Santos, Maria José Gonçalves e Paulo Folhadela foram eleitos membros efetivos da Comissão Nacional do Partido Socialista, enquanto Fernando Costa e António Silva ficarão como suplentes.

A concelhia do PS sublinha este resultado como um sinal de «reconhecimento do trabalho desenvolvido e da capacidade de representação do território nos órgãos nacionais do partido».

A eleição decorreu no 25.º Congresso Nacional do Partido Socialista, que decorreu no passado fim de semana, em Viseu.

Segundo o presidente da concelhia do Partido Socialista, Eduardo Oliveira, esta é uma oportunidade de Famalicão contribuir para a «construção de soluções que respondam às necessidades dos portugueses, num contexto particularmente exigente».

Deixe um comentário

Famalicão empata com Torreense e é líder da Liga Revelação

Na tarde desta terça-feira, em partida de acerto (sexta jornada) da fase de apuramento de campeão da Liga Revelação, o FC Famalicão empatou, a um golo, com o Torreense. Com esta igualdade, fruto de um golo de Ian Custódio, logo aos 8 minutos, a equipa de Nicola Popovic é agora líder da prova, com 22 pontos, os mesmos do Académico de Viseu.

Na partida disputada no Estádio Municipal de Lourinhã, o Torreense empatou, por Rodrigo Marquês, nos últimos instantes da primeira parte. No segundo tempo, a equipa famalicense ficou limitada nas suas aspirações por expulsão Lamine Beye.

Faltam quatro jornadas para o final do campeonato. Na próxima, marcada para o dia 7 de abril, a equipa sub-23 famalicense visita Viseu.

Famalicão: Café Filosófico e muita música na CAA até ao fim de semana

O mês de abril começa com o já habitual Café Filosófico na Casa do Artista Amador de Famalicão. Esta quarta-feira, dia 1, a equipa da CLDS 5G Famalicão vem falar de Empregabilidade – A arte de lidar com a mudança. Este é um projeto que tem como objetivo trabalhar com públicos em situação de vulnerabilidade profissional no concelho. A iniciativa tem entrada livre.

Na sexta-feira, dia 3, o palco é dedicado ao Neo/Hip Hop com Diepretty Mercédes que já atuou em mais de quarenta e cinco cidades do mundo e envolve os fãs através da profundidade emocional da música. O artista vai ainda trazer consigo alguns convidados especiais. O concerto está agendado para as 21h30 e a entrada tem um custo de 10 euros.

No sábado, dia 4, os Over Look 237 sobem ao palco da Casa do Artista Amador para promover o EP “Pânico Satânico” recheado de Rock Punk e com eles os Mismatch com o seu New Metal e os Sevendrop com a energia intensa do Pop Punk. O concerto tem início às 21h00 e a entrada tem um custo de 7 euros.

Famalicão: PS celebra Abril com almoço de confraternização

Para celebrar o 25 de Abril, o Partido Socialista de Famalicão promove um almoço comemorativo. Está marcado para as 13h00, no Solar da Rocha, em Arnoso (Santa Eulália).

Sob o mote “25 de Abril Sempre”, o almoço irá reunir militantes e simpatizantes do partido e a comunidade famalicense em geral.

Segundo a concelhia do PS, «este momento de convívio pretende também promover a reflexão e reforçar o compromisso coletivo com os ideais democráticos, num contexto em que a sua valorização e defesa continuam a ser essenciais».

A participação no almoço tem o custo de 25 euros. As inscrições estão abertas até ao dia 20 de abril e podem ser feitas através do e-mail famalicao@ps.pt.

 

Famalicão: Alunos da Camilo estagiam na Sérvia e em Itália

Doze alunos do 3.º ano dos Cursos Profissionais da Escola Camilo estão a estagiar em empresas da cidade de Ruma, na Sérvia, e em Rovigo, Itália. São alunos dos cursos de Técnico de Audiovisuais, Design de Moda, Design da Comunicação Gráfica, Gestão e Programação de Sistemas Informáticos, Processamento e Controlo da Qualidade Alimentar e Vendas.

Trata-se de formação em contexto de trabalho, com duração de três meses, com início a 16 de março.

O objetivo do Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco é lutar contra o abandono escolar; melhorar os níveis educacionais; melhorar as competências linguísticas, nomeadamente a língua inglesa; desenvolver as competências sociais e culturais de modo a garantir a abertura dos jovens para as diferentes visões do mundo; esbater o desfavorecimento social e cultural oriundo do estrato sociocultural menos favorecido de algumas famílias dos participantes; garantir que os jovens se sintam parte integrante dos valores europeus em termos de cidadania, de modo a poderem contribuir para a construção europeia, e, contribuir para a melhoria do perfil profissional do jovem de modo a integrar as melhorias nas futuras carreiras profissionais ao serviço do mundo empresarial.

Famalicão: Associação de Moradores das Lameiras aprova relatório de contas e atividades com foco nas emoções

A Assembleia Geral da Associação de Moradores das Lameiras reuniu esta segunda-feira, dia 30 de março, e aprovou por unanimidade o relatório Geral de Atividades e Contas relativas ao ano de 2025. No plano financeiro, a AML registou um ativo total superior a 6 milhões e 400 mil euros.

O Presidente da Direção, Jorge Faria, destacou o início do Projeto Socioeducativo “Abraçar Emoções”, com uma duração prevista de quatro anos. O primeiro ano foi dedicado ao tema “Descobrir Emoções” que influenciam o pensamento, a comunicação, relações interpessoais e a tomada de decisões.

Ao longo do último ano, o tema foi trabalhado com crianças, jovens e idosos, através de atividades adaptadas a cada faixa etária.

Relativamente aos investimentos realizados no Centro Social, Jorge Faria destacou a requalificação do Centro Social da AML, bem como a aquisição de equipamento informático com vista à modernização do parque tecnológico.

Sublinhou ainda a reparação e renovação de equipamentos como a substituição dos sistemas de exaustão e de lavandaria e a aquisição de um secador de roupa a gás de uso industrial, contribuindo para a melhoria das condições operacionais.

E fez também referência ao arranque de um projeto novo a implementar nas antigas instalações do Centro Social, situadas no Edifício das Lameiras, que prevê a criação de cinco espaços integrados e multifuncionais: uma cozinha terapêutica, uma cozinha Montessori, uma lavandaria com área dedicada à costura, um “mercadinho” de caráter lúdico destinado a crianças e jovens, e uma biblioteca/sala de apoio.

O Edifício das Lameiras sofreu intervenções diversas com vista à melhoria das condições de habitabilidade dos moradores.

O Presidente da Direção deixou ainda uma palavra de reconhecimento a todos os dirigentes e colaboradores.

Há radar da PSP em Famalicão (N14) na quarta e quinta-feira da próxima semana

psp agente transito policia radar operacao velocidade estrada

Já são conhecidas as datas e locais das ações de fiscalização da PSP para o mês de abril.

Para Famalicão estão marcadas duas datas, 8 e 9 de abril. Na primeira, a operação decorre da parte da manhã, das 09h00 às 11h00, sendo que na segunda decorre à tarde, a partir das 14h e até às 16h00.

A fiscalização vai decorrer em plena N14, Avenida Santiago de Gavião.